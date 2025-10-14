Autofahrer sind am Dienstag von etlichen Verkehrskegeln im Stadtgebiet überrascht worden. Wegen der Dreharbeiten gilt in mehreren Straßenzügen Halteverbot. Hier wird abgestraft.

Dreharbeiten für Kinofilm „Emil und die Detektive“ starten in Bernburg - zahlreiche Absperrungen

Bernburg/MZ. - In dieser Woche beginnen in Bernburg die Dreharbeiten für den Kinofilm „Emil und die Detektive“ nach der Romanvorlage von Erich Kästner und das hat in einigen Straßen auch Auswirkungen auf Autofahrer und Anwohner.