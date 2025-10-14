Einzigartiges Angebot im Harz Letzter Sprung ins warme Wasser: Saisonfinale im gut genutzten Klietz-Sportbad Quedlinburg
Am Mittwoch, 15. Oktober, heißt es zum letzten Mal in diesem Jahr: Bahn frei im beheizten Becken. Im Klietz-Sportbad, das für 2025 eine solide Bilanz zieht, kann zum Finale noch einmal im 24 Grad warmen Wasser geschwommen werden. Was in der Winterpause auf dem Programm steht.
14.10.2025, 19:45
Quedlinburg/MZ. - Saisonfinale an der Lindenstraße in Quedlinburg: Am Mittwoch, 15. Oktober, öffnet das Klietz-Sportbad zum letzten Mal in diesem Jahr seine Türen, kann von 10 bis 18 Uhr in den beheizten Becken geschwommen werden; Einlassschluss ist 17.30 Uhr.