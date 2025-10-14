weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Einzigartiges Angebot im Harz Letzter Sprung ins warme Wasser: Saisonfinale im gut genutzten Klietz-Sportbad Quedlinburg

Am Mittwoch, 15. Oktober, heißt es zum letzten Mal in diesem Jahr: Bahn frei im beheizten Becken. Im Klietz-Sportbad, das für 2025 eine solide Bilanz zieht, kann zum Finale noch einmal im 24 Grad warmen Wasser geschwommen werden. Was in der Winterpause auf dem Programm steht.

Von Petra Korn 14.10.2025, 19:45
Im Kietz-Sportbad in Quedlinburg kann zum Saisonende noch einmal im 24 Grad warmen Wasser geschwommen werden.
Quedlinburg/MZ. - Saisonfinale an der Lindenstraße in Quedlinburg: Am Mittwoch, 15. Oktober, öffnet das Klietz-Sportbad zum letzten Mal in diesem Jahr seine Türen, kann von 10 bis 18 Uhr in den beheizten Becken geschwommen werden; Einlassschluss ist 17.30 Uhr.