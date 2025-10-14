weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Outdoor-Sport in Hettstedt wächst: Neue Multisport-Arena am Trimm-Dich-Pfad in Hettstedt eröffnet

Neue Multisport-Arena am Trimm-Dich-Pfad in Hettstedt eröffnet

Mit Unterstützung lokaler Unternehmen hat Hettstedt eine moderne Multisport-Spielarena am Trimm-Dich-Pfad eröffnet. Die neue Anlage soll Kinder, Jugendliche und Familien zu mehr Bewegung an der frischen Luft motivieren.

Von Anne Holzki 14.10.2025, 20:00
Die Kinder des Hortes der Novalisschule aus Hettstedt waren die ersten, die die Multisport-Spielarena am Trimm-dich-Pfad in Beschlag nahmen.
Die Kinder des Hortes der Novalisschule aus Hettstedt waren die ersten, die die Multisport-Spielarena am Trimm-dich-Pfad in Beschlag nahmen.

Hettstedt/MZ. - Ein Countdown, ein Schnitt – und Jubel. Mit dem symbolischen Durchtrennen des roten Bandes wurde am Dienstag die neue Multisport-Spielarena für den Trimm-dich-Pfad an der Drushba-Sporthalle in Hettstedt feierlich eröffnet.