Mit Unterstützung lokaler Unternehmen hat Hettstedt eine moderne Multisport-Spielarena am Trimm-Dich-Pfad eröffnet. Die neue Anlage soll Kinder, Jugendliche und Familien zu mehr Bewegung an der frischen Luft motivieren.

Neue Multisport-Arena am Trimm-Dich-Pfad in Hettstedt eröffnet

Die Kinder des Hortes der Novalisschule aus Hettstedt waren die ersten, die die Multisport-Spielarena am Trimm-dich-Pfad in Beschlag nahmen.

Hettstedt/MZ. - Ein Countdown, ein Schnitt – und Jubel. Mit dem symbolischen Durchtrennen des roten Bandes wurde am Dienstag die neue Multisport-Spielarena für den Trimm-dich-Pfad an der Drushba-Sporthalle in Hettstedt feierlich eröffnet.