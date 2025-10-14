weather regenschauer
Beunas Brandschützer bekommen eine Heimat für ihren Mannschaftswagen: 33 Tonnen schwer und aus Norddeutschland. Leiter Toni Panse erklärt, warum das nicht die einzige Neuheit bei der Ortswehr in Merseburg ist.

Von Robert Briest Aktualisiert: 14.10.2025, 17:08
Per Handarbeit drehten die Mitarbeiter der Kranfirma den fertig Bau in Position.
Per Handarbeit drehten die Mitarbeiter der Kranfirma den fertig Bau in Position. Briest

Merseburg/MZ. - 9 Uhr morgens. Die letzten Sonnenstrahlen des Tages fallen durch das bunte Blätterdach über der Straße Am Wassergraben auf einen Tieflader. Der hat einen grauen Betonquader mit leuchtend roter Tür Huckepack: die neue Garage der Beunaer Feuerwehr, die nun an ihren Bestimmungsort neben Gemeindehaus und bestehender Garage gehoben werden soll.