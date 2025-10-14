Studenten aus Usbekistan restaurieren gemeinsam mit deutschen Fachleuten in Quedlinburg historische Türen, Wandmalereien und Fachwerk – und lernen dabei, wie man Geschichte bewahrt. Restauriert wird aber nicht nur in der Welterbestadt.

Die Studenten unterstützen dabei, im Adelshof in Quedlinburg eine Wandmalerei aus dem 16. Jahrhundert freizulegen.

Quedlinburg/MZ. - Im Erdgeschoss arbeitet eine Gruppe in der Fachwerkrekonstruktion, eine andere befasst sich mit dem Aufarbeiten einer historischen Tür; im Obergeschoss werden gerade eine Wandmalerei aus dem 16. Jahrhundert freigelegt und im Nachbarraum Lehmputz angebracht: Im Westflügel des Adels-, des Fleischhofes in der Quedlinburger Word wird derzeit wieder im internationalen Team gearbeitet.