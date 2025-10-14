Besonderes, internationales Kooperationsprojekt Usbekische Studenten erwecken Quedlinburger Geschichte zum Leben
Studenten aus Usbekistan restaurieren gemeinsam mit deutschen Fachleuten in Quedlinburg historische Türen, Wandmalereien und Fachwerk – und lernen dabei, wie man Geschichte bewahrt. Restauriert wird aber nicht nur in der Welterbestadt.
14.10.2025, 20:15
Quedlinburg/MZ. - Im Erdgeschoss arbeitet eine Gruppe in der Fachwerkrekonstruktion, eine andere befasst sich mit dem Aufarbeiten einer historischen Tür; im Obergeschoss werden gerade eine Wandmalerei aus dem 16. Jahrhundert freigelegt und im Nachbarraum Lehmputz angebracht: Im Westflügel des Adels-, des Fleischhofes in der Quedlinburger Word wird derzeit wieder im internationalen Team gearbeitet.