  4. Am 22. November Konzert in Festscheune Sieglitz: Verstaubte Klassik? Nicht hier! Klavierkomödiant Felix Reuter über „hautnahen“ Publikumskontakt

Ein Interview über Beethovens „Mondscheinsonate“ in einer Pop-Version, das Spielen in Hotelbars und über das Honorar auffressende Reinigungskosten.

14.10.2025, 23:09
Klavierkomödiant Felix Reuter kommt nach Sieglitz.
Klavierkomödiant Felix Reuter kommt nach Sieglitz. (Foto: Agentur)

Sieglitz/Weimar - Er sei „der Pop-Star unter den Klassik-Pianisten“, schreibt die „Thüringer Allgemeine“ – „ein Phänomen.... vergnüglich und lehrreich““, wie die Thüringische Landeszeitung noch einen draufsetzt.