Der Energiepark Bad Lauchstädt soll künftig die Produktion von grünem Wasserstoff unter industriellen Realbedingungen erproben. Der Bau befindet sich auf der Zielgeraden. Dieser Tage kommt die wichtigste Technilk.

Merseburg/MZ. - Es ist das Herzstück des Energieparks Bad Lauchstädt, das dieser Tage, verteilt auf 24 Tieflader, eintrifft: 24 Module, die jeweils im Quartett einen Stack bilden – und je zwei Stacks bilden eines der drei Module des Elektrolyseurs. Dieser zerlegt künftig Wasser in Sauerstoff und vor allem Wasserstoff, der dann an die nahe Chemie geliefert wird. Wie das Betreiberkonsortium des Energieparks um den Gaskonzern VNG und das Energieunternehmen Uniper am Dienstag mitteilte, habe nun der Einbau des Elektrolyseurs begonnen.