Der parteilose Kandidat Daniel Zwick soll angeblich eine falsche berufliche Bezeichnung verwendet haben. Das behauptet zumindest die AfD. Was sagt der Kandidat dazu?

Knatsch um Wahl in Petersberg - Kandidat kontert Vorwurf der AfD

Kampf ums Rathaus der Gemeinde Petersberg - am 19. Oktober wird in der Gemeinde gewählt.

Halle (Saale)/Petersberg/MZ - Ist die Bürgermeister-Wahl in der Saalekreis-Gemeinde Petersberg in Gefahr? Dem Kandidaten Daniel Zwick (parteilos) wird vorgeworfen, eine nicht zutreffende berufliche Bezeichnung in seiner Bewerbung angegeben zu haben – das behauptet zumindest die AfD.