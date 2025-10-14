weather regenschauer
  4. Störfeuer vor dem Wahlsonntag: Knatsch um Wahl in Petersberg - Kandidat kontert Vorwurf der AfD

Der parteilose Kandidat Daniel Zwick soll angeblich eine falsche berufliche Bezeichnung verwendet haben. Das behauptet zumindest die AfD. Was sagt der Kandidat dazu?

Von Undine Freyberg 14.10.2025, 20:00
Kampf ums Rathaus der Gemeinde Petersberg - am 19. Oktober wird in der Gemeinde gewählt.
Halle (Saale)/Petersberg/MZ - Ist die Bürgermeister-Wahl in der Saalekreis-Gemeinde Petersberg in Gefahr? Dem Kandidaten Daniel Zwick (parteilos) wird vorgeworfen, eine nicht zutreffende berufliche Bezeichnung in seiner Bewerbung angegeben zu haben – das behauptet zumindest die AfD.