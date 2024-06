Das dritte Praxisseminar vom Deutschen Fachwerkzentrum und der Mamun-Akademie in Usbekistan findet in Quedlinburg statt. Welche Ehre es für die Gäste aus Zentralasien gab und was zuvor in Usbekistan restauriert wurde.

Quedlinburg/Chiwa/MZ. - Frank Ruch steht mitten in der Baustelle im Westflügel des historischen Fleischhofs: Quedlinburgs Oberbürgermeister lässt sich erklären, wie jahrhundertealte Malereien mit hauchdünnem Japanpapier gefestigt und so vorm weiteren Verfall bewahrt werden. Auch Odilbek Durdieva besucht die Baustelle; Ruch sieht ihn, lächelt, die beiden Männer begrüßen sich freundschaftlich. Dabei kennen sie sich erst seit wenigen Tagen: Odilbek Durdieva ist mit einen Team, dem elf Studenten angehören, vor zwei Wochen aus Usbekistan nach Quedlinburg gekommen. Denn ein Praxisseminar eines besonderen deutsch-usbekischen Projekts stand auf dem Programm.

Zum Hintergrund: Das Deutsche Fachwerkzentrum in Quedlinburg und die usbekische Khorezm Mamun Akademie in Chiwa hatten einen Wettbewerb des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gewonnen. Bei dem wissenschaftlichen Projekt geht es darum, Architekturdenkmale zu erhalten. Projektträger ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (wir berichteten).

Die usbekische Delegation mit Odilbek Durdieva (Zweiter von rechts) erkundet den Fleischhof. Claudia Hennrich (links) führt sie herum. (Foto: dpa)

Dabei werden Studenten mit eingebunden. Sie beschäftigen sich unter fachlicher Anleitung mit Schadensanalyse, Holzschutz und Farbretusche, dem Umgang mit Materialien und Werkzeug. Zwei Seminare fanden bereits in Usbekistan statt (siehe Beitrag unten), jetzt war der Quedlinburger Fleischhof an der Reihe.

Projektleiter auf usbekischer Seite ist Odilbek Durdieva. Stellvertretend für die Delegation aus dem zentralasiatischen Land trugen sich er und ein Kollege in das Goldene Buch der Stadt ein. Präsente als Andenken gab es aber für alle Teilnehmer, berichtet Claudia Hennrich, Geschäftsführerin des Fachwerkzentrums (FWZ).

Bei der Eintragung ins Goldene Buch der Stadt Quedlinburg. Foto: Bahß/Stadtverwaltung

Wertvoller ist jedoch das, was die Gäste – Studenten der Universität in Urgench und der Polytechnischen Universität Turin in Taschkent, Mitarbeiter und Doktoranden – lernen und wie sie dem Fleischhof mit ihrer Arbeit helfen. Wie auch in FWZ-Seminaren mit deutschen Hochschulen, wird ressourcenschonend und mit teils alten Techniken restauriert.

Dazu gehört, in der Werkstatt Risse in Holzteilen auszubessern, oder eben Malereien im Westflügel zu erhalten. Beispielsweise im Treppenhaus befinden sich Malereien aus dem 18. Jahrhundert auf einer Wand aus dem 16. Jahrhundert. Ein usbekischer Student bedeckt sie mit dem Japanpapier, streicht ein Bindemittel aus dem Harz des Akazienbaums darüber. So wird das Kunstwerk rückgefestigt, wie die Profis sagen.

Es ist also geschützt. Das besondere Papier kommt ebenfalls an die Decke, zwei Studentinnen sind beim Ruch-Besuch damit beschäftigt. Malermeister Jochen Schulze aus Zeitz lernt sie an und erläutert, dass nach dem Rückfestigen ein Kleber hinter sich lösende Teile gespritzt werden kann. Unterdessen werden anderswo im Gebäude schadhafte Stellen in Holzbalken sorgfältig erneuert.

Mit Schablone und Geschick wurde dieser Balken repariert. (Foto: Sonnemann)

Es ist noch viel zu tun; Studenten aus Braunschweig und Bamberg werden weitermachen. Die Usbeken reisen nun ab. In Vorlesungen und bei Exkursionen zu fertigen FWZ-Projekten lernten sie noch mehr über Baudenkmäler. Es ist verblüffend, dass einst dieselben Bautechniken in Chiwa und Quedlinburg angewandt wurden.

Unseco-Vertreter sind begeistert

Norman Schur kniet auf dem staubigen Boden neben gelagerten Baumstämmen, die auf dem Holzmarkt im usbekischen Chiwa angeboten werden. Mit einer Uhrmacherlupe schaut der Tischler des Deutschen Fachwerkzentrums (FWZ) sich das Holz genau an: Er sucht Kuk Terak – Pappelholz – und wird fündig.

Jetzt können die Arbeiten in der Juma-Moschee weitergehen. Hier restauriert das kleine Team des Fachwerkzentrums in Quedlinburg zusammen mit eifrigen usbekischen Studenten einige historische Holzsäulen. Sechs von ihnen aus dem 16. Jahrhundert hat die Truppe beim bereits zweiten Praxisseminar in Usbekistan vorm Verfall gerettet: Teils gewaltige, neun Zentimeter tiefe Risse wurden in Millimeterarbeit von innen nach außen wieder aufgebaut, berichtet FWZ-Geschäftsführerin Claudia Hennrich. Sie ist stolz, wie viel in den zwölf Tagen geschafft wurde und wie fleißig die Studentinnen und Studenten waren.

Diese Holzsäule mit Schnitzerei ist nun fachmännisch und mit dem richtigen Holz restauriert. (Foto: Fachwerkzentrum Quedlinburg)

Begeistert war auch eine Abordnung der Unesco („amazing!“, „fantastisch!“), die sich das Projekt im Stadtkern von Chiwa – das zum Unesco-Welterbe gehört – angeschaute. Zweiter Lehrort in der Oasenstadt ist der Tasch-Hauli-Palast, wo alte Deckenmalereien im Haremsbereich gefestigt und, wenn nötig, ausgebessert werden (wir berichteten). Um Farben wie vor 300 Jahren anzurühren, hatten die Deutschen Pigmente mitgenommen – der Zoll war skeptisch, hielt sie auf. Claudia Hennrich hatte zudem eine Tischkreissäge in ihrem Reisegepäck dabei.

Neben ihr und Schur waren Zimmerermeister Dieter Hegholz, Malermeister Maik Sommerfeld, ein FWZ-Lehrling und ein Helfer der Jugendbauhütte mit nach Usbekistan gekommen. An ihrem einzigen freien Tag besichtigten sie die heilige Stätte für Sultan Uiz-baba in der Steinwüste von Karakalpakistan. Vor der Abreise baten Studenten um kleine Andenken an die gemeinsame Arbeit, ein Zollstock reichte völlig aus.