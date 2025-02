Wittenberg/MZ. - Nach der Messe ist vor der Messe: Nachdem sich die Wikana Keks und Nahrungsmittel GmbH erst im Januar wieder zur Grünen Woche in Berlin präsentiert hat, ist das Traditionsunternehmen aus Wittenberg ab diesem 11. Februar, auch auf der „Biofach“ in Nürnberg vertreten. Das teilt Wikana-Geschäftsführerin Yvonne Böhm auf Anfrage mit.

Der Markt wächst

Wie Böhm weiter informiert, liege man im Absatz beim Bio-Bereich inzwischen bei circa 80 Prozent. Biozertifiziert sei Wikana bereits seit 2001. Initiiert hatte das, so Böhm, noch ihr Vater. Seither wird der Bereich stets weiterentwickelt. In die Biokekse kommen nur ökologische, zertifizierte Rohstoffe. Zur „Biofach“, die sich selbst als Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel bezeichnet, reise man mit der gesamten Bio-Palette. Dazu gehören auch vegane Biodoppelkekse, die ohne Palmfette hergestellt werden. Böhm zufolge nimmt dieser Markt zu.

Auf der „Biofach“ gehe es darum, mit bestehenden Kunden zu sprechen. Aber auch neue Kontakte sollen geknüpft werden. Von angenehmen Handelspartnern spricht Böhm. Es gehe ums Produkt und um Qualität auch in Bezug auf Nachhaltigkeit. Beliefert werden Kunden bundesweit, darunter namhafte.

Hinsichtlich der Rohstoffmärkte spricht Böhm von einer großen Kostensteigerung aktuell bei Butter. Auch beim Kakao habe es „exorbitante“ Preiserhöhungen gegeben. Doch sei es gelungen, die Verfügbarkeit zu gewährleisten, wenn auch mit höheren Preisen. Die Situation sei schwierig, „wenn die Rohstoffmärkte turbulent sind“. Nach Ursachen etwa im Kakao-Bereich befragt sagt Böhm, dass zum Beispiel Umwelteinflüsse genannt würden. Aber auch Spekulation sei dabei.

Positives Feedback

Während man auf der Biofach-Messe in Nürnberg in dieser Woche die Handelskunden treffe, handelt es sich bei der am 26. Januar zu Ende gegangenen Grünen Woche in Berlin um eine Verbrauchermesse. Wikana aus Wittenberg ist dort regelmäßig vertreten, ebenso zahlreiche andere Anbieter aus der hiesigen Region. Es sei eine schöne Messe, sagt Yvonne Böhm zur MZ. Sie spricht auch von einem positiven Feedback vonseiten der Besucher am Stand. Für das Unternehmen sei es wichtig, sich zu zeigen, auch in der Sachsen-Anhalt-Halle. Präsentiert hatte man in diesem Jahr auch den bereits eingeführten „Unterwegs Keks“, diesmal allerdings mit dem berühmten Sandmännchen auf dem Beutel. Eine weitere Lizenzproduktion insoweit sei schon geplant, Böhm sagt, dass der Pittiplatsch noch dazu kommen soll, die Rede ist von Ende 2025.

Mitarbeiter gesucht

Im Jahr 2006 konnte das Wittenberger Unternehmen seinen 100. Firmengeburtstag feiern. 2018 wurde die Wikana Kekswelt eröffnet. Nach Auskunft von Geschäftsführerin Böhm beschäftigt Wikana aktuell 180 Mitarbeiter. Weitere würden gesucht, so für die Produktion. Beispielhaft nennt Böhm Anlagenführer und Mechatroniker.