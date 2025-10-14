Die Schadelebener Kindertagesstätte „Seelandsterne“ lädt den gesamten Ort zum traditionellen Herbstfest ein. Wer zum Feiern alles gekommen ist.

Kita feiert im Seeland: Mit Laternen durch das herbstliche Schadeleben

Schadeleben/MZ - Die Spielleute haben es dieses Mal nicht weit. Sie begleiten den Laternenumzug im eigenen Ort. Denn die Schadelebener Seelandsterne feiern ihr alljährliches Herbstfest. Dafür ist der Hof der Kindertagesstätte mit bunten Wimpeln und Lichtern geschmückt. Ein großes Schild und geschnitzte Kürbisse heißen die Gäste willkommen. Bierzeltgarnituren stehen aufgereiht, auf denen selbstgebastelte Herbstlichter brennen.