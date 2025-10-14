weather regenschauer
  4. Stadtmaskottchen: Nach „Halli“ jetzt „Magda“: Nächster Turm in Köthen bekommt eine eigene Bronzefigur

Nach dem Halleschen Turm bekommt jetzt der nächste Turm in Köthen von Steffen Fischer ein Miniatur-Abbild. Die Vorlage für „Magda“ aus Bronze ist bereits fertig.

Aktualisiert: 14.10.2025, 14:14
Nach dem Halli soll jetzt auch Magda eine Bronzefigur bekommen. Die Gießform ist bereits fertig. (Foto: Steffen Fischer)

Köthen/MZ/her - Mit „Magda“ ist ein Projekt aus dem Bürgerbudget des vergangenen Jahres jetzt auf den Weg gebracht worden. Der Materialgestalter Steffen Fischer hat das 1:1-Modell der Miniatur des Magdeburger Turms fertiggestellt und nach Dresden geschickt, wo die Bronzefigur in der Kunstgießerei Gebr. Ihle gegossen wird.