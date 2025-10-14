25.000 Kunden der Saalesparkasse droht die Kündigung des Kontos. Einstiges HFC-Jugendzentrum könnte schon bald zum Caravanstellplatz werden: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Dienstag, 14. Oktober 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 14. Oktober 2025: Kunden der Saalesparkasse droht die Kündigung, Caravanstellplatz am Sandanger nimmt weitere Hürde

Das ist am Montag neu in Halle:

9.11 Uhr – Projekt nimmt weitere Hürde: So steht es um den geplanten Caravanstellplatz am Sandanger

Das ehemalige HFC-Nachwuchsleistungszentrum am Sandanger aus der Vogelperspektive (Foto: Steffen Schellhorn)

Am Rand von Halle-Neustadt soll demnächst ein neuer großer Wohnmobilstellplatz gebaut werden. Die Verantwortlichen geben sich zuversichtlich.

Vom einstigen HFC-Jugendzentrum ist vor Ort praktisch nichts mehr zu sehen. Nach dem Umzug des HFC auf die Silberhöhe hat sich die Natur die Fläche in den vergangenen Jahren langsam wieder zurückgeholt.

Damit der neue Caravanstellplatz kommen kann, muss der Flächennutzungsplan der Stadt geändert werden.

Wie es mit dem Caravanstellplatz am Sandanger jetzt weitergeht

Lesen Sie heute von Isabell Sparfeld: Sportlich und siegreich

9.04 Uhr – 25.000 Kunden der Saalesparkasse in Halle und dem Saalekreis droht die Kündigung

Die Saalesparkasse hat alle Kunden in Halle und dem Saalekreis angeschrieben. Sie müssen den AGB zustimmen - oder werden gekündigt. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Rund 25.000 Kunden der Saalesparkasse droht aktuell die Kontokündigung. Der Grund: Sie haben den neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Geldinstituts nicht zugestimmt. Zudem wurden erstmals seit acht Jahren Gebühren für die Kontoführung angehoben.

Was der Grund für die Änderung ist und wie die Sparkasse ihren Kunden entgegenkommt: Saalesparkasse in Halle und dem Saalekreis droht die Kündigung

