6.43 Uhr: Zum Jahrestag des Anschlags von Halle am Donnerstag, 9. Oktober, wird im Stadthaus über die antisemitische Mobilisierung diskutiert.

Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Halle, Max Privorozki, spricht derweil von einer Bedrohungslage und warnt vor Verschwörungstheorien.

Lesen Sie heute von Jonas Nayda: Ein ereignisreiches Wochenende

Hier in Halle schreibt heute Jonas Nayda. (Grafik: Tobias Büttner)

War es das jetzt schon mit der HFC-Krise?

6.27 Uhr: Die Verunsicherung ist beim HFC gegen den ZFC Meuselwitz greifbar, es gelingt aber ein Sieg.

Die durchnässten HFC-Spieler feiern das 1:0 gegen den ZFC Meuselwitz. (Foto: Imago/Köhn)

Reicht das Erfolgserlebnis, um in den anstehenden Spitzenspielen wieder zu glänzen? Lesen Sie hier unsere Analyse zum Spiel.

Um den HFC in der Krise: Ist der Schröder-Effekt bereits verpufft? drehte sich vor dem Spiel unsere immer noch aktuelle Folge 29 unseres Podcasts HFC-Podcasts „Chemie kennt keine Liga“:

Havag: Helfen Symbole gegen tote Vögel?

6.13 Uhr: Viele tote Vögel? Es gibt eine Diskussion um neue Symbole an Havag-Haltestellen.

Frisch geputzt sind die Scheiben an Haltestellen besonders durchsichtig. Für Vögel ist das gefährlich. (Foto: Silvio Kison)

Der Stadtrat in Halle soll nämlich entscheiden: Sollen die Glasscheiben an Havag-Haltestellen mit neuen Symbolen zum Vogelschutz ausgestattet werden? Lesen Sie hier, warum die Stadtverwaltung dagegen ist.

Pudding mit der Gabel auf der Ziegelwiese

5.54 Uhr: Ob selbstgemacht oder im Plastikbecher gekauft: Pudding schmeckt fast immer. Egal, wo und wie man ihn isst. Das haben am Sonntagnachmittag über Hundert junge Menschen in Halle bewiesen, die sich zum gemeinsamen Puddingessen auf der Ziegelwiese im Park getroffen haben.

Pudding mit der Gabel: So hieß es am Sonntag auf der Ziegelwiese in Halle. (Foto: Jonas Nayda)

Das Besondere: Der Pudding wurde mit Gabeln gegessen. Der Internet-Trend „Pudding mit der Gabel“ ist damit jetzt auch in Halle angekommen.