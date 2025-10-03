Überzeugte gegen den VfL Oldenburg Wildcats-Torfrau Ela Szott lebt nach afrikanischer Philosophie
Ela Szott kann gegen Oldenburg zwar nicht die vierte Niederlage von Union Halle-Neustadt verhindern, aber erstmals persönlich überzeugen. Nach welcher afrikanischen Philosophie die Torfrau lebt.
03.10.2025, 18:41
Halle/MZ. - Der Rausch, in den sie sich pariert hatte, zog an Ela Szott fast vorbei. „Das fühlt sich ein bisschen verrückt an, man bekommt vieles gar nicht effektiv mit, merkt nur, dass man voll da ist“, erzählt die Handballtorfrau vom SV Union Halle-Neustadt über den vergangenen Mittwochabend, der für sie zu einem großen wurde.