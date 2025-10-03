Einen Ladendieb hat eine Mitarbeiterin eines Einkaufmarktes in Dessau am Donnerstag gestellt. Warum gegen ihn mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

Mann legt in Dessau nur eine Flasche Bier an der Kasse vor - Kassierinnen stoppen dreisten Ladendieb

Ein Ladendieb ist am Donnerstag in einem Einkaufsmarkt in der Dessauer Heidestraße aufgeflogen.

Dessau/MZ - - Das war nicht so clever, wie er wohl dachte: Ein Ladendieb ist am Donnerstag, 2. Oktober, gegen 14 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Dessauer Heidestraße erwischt worden.

Eine 56-jährige Mitarbeiterin des Marktes hatte ihn gemeldet. Sie hatte den Mann beobachtet, wie er diverse Lebensmittel und Hygieneartikel sowohl in seinen Rucksack, als auch in seiner Kleidung verstaute.

Angesprochen auf den Diebstahl, will der Mann flüchten

An der Kasse zeigte der Mann dann lediglich eine Bierflasche vor, die er bezahlten wollte. Als er von der Mitarbeiterin auf die versteckten Waren angesprochen wurde, versuchte er zu flüchten.

Die Mitarbeiterin konnte ihn zunächst am Rucksack festhalten, woraufhin er mit körperlicher Gewalt versuchte, sich aus der Halte zu lösen. Zwei Mitarbeiter von benachbarten Geschäften kamen der Mitarbeiterin zur Hilfe und konnten den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festhalten.

Diebesgut und Küchenmesser sichergestellt

Bei dem 38-Jährigen wurden im Rucksack sowie am Körper Waren im Wert von circa 88 Euro und ein Küchenmesser in der Jackentasche fest- und sichergestellt. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.