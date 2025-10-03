Zwei studierte Frauen übernehmen Verantwortung im Industriepark vor den Toren der Stadt Zeitz. Damit steigt die Frauenquote in Führungspositionen auf über 50 Prozent. Wie die Frauen dazu kamen.

Zeitz/MZ. - Die Infra Zeitz setzt neue Maßstäbe in der regionalen Unternehmenslandschaft: Mit einem Frauenanteil von über 50 Prozent in Führungspositionen zeigt die Servicegesellschaft des Chemie- und Industrieparks Zeitz eindrucksvoll, wie Gleichstellung und wirtschaftlicher Wandel funktionieren kann. Alida Beyer und Franziska Mai übernehmen seit Anfang des Jahres Verantwortung im Chemiepark. Alida Beyer als Betriebsleiterin und Franziska Mai leitet das Labor.