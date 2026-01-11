Vorgestellt werden die Ergebnisse einer Untersuchung, die einen Schwimmsteg in Bad Dürrenberg für machbar halten. Die Stadträte stellen die Attraktivität in Frage und auch die Kosten für das Projekt.

Bad Dürrenberg/MZ. - Um den Tourismus auf der Saale anzukurbeln, hat der Landkreis eine Studie in Auftrag gegeben, die sich mit möglichen Steganlagen beschäftigt. Auch in Bad Dürrenberg wurden mehrere Varianten geprüft, wie Antje Riewe-Bez in einer Ausschusssitzung ausgeführt hat. In Frage kommt demnach laut Kulturamtsleiterin der Stadt Bad Dürrenberg nur eine Steganlage an der Stelle wo einst bereits ein Schiffsanleger war nahe der Fährstraße.