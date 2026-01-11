Als der Strom ausfiel, merkten die Bewohner eines Hauses in Mücheln, dass nebenan die Garagen brannte. Sie versuchten das Feuer zunächst selbst zu löschen.

Mücheln/MZ. Bei Löschversuchen sind am Samstagnachmittag in Mücheln zwei Menschen leicht verletzt wurden. Dabei handelte es sich nach Informationen der Polizeiinspektion Halle um die Bewohner eines Hauses, in dessen Garage kurz nach 17 Uhr ein Brand ausgebrochen war.