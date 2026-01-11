weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Zwei Gebäude zerstört: Brand in Mücheln: Hausbewohner verletzen sich bei Löschversuch

Als der Strom ausfiel, merkten die Bewohner eines Hauses in Mücheln, dass nebenan die Garagen brannte. Sie versuchten das Feuer zunächst selbst zu löschen.

Aktualisiert: 11.01.2026, 17:35
Am Samstag brannte es in Mücheln.
Am Samstag brannte es in Mücheln. picture alliance / Britta Peders

Mücheln/MZ. Bei Löschversuchen sind am Samstagnachmittag in Mücheln zwei Menschen leicht verletzt wurden. Dabei handelte es sich nach Informationen der Polizeiinspektion Halle um die Bewohner eines Hauses, in dessen Garage kurz nach 17 Uhr ein Brand ausgebrochen war.