Von Preisträgern und Abschieden Wen das Publikum auf Wittenberger Neujahrsempfang besonders gefeiert hat

Im Wittenberger Stadthaus hat der Neujahresempfang stattgefunden. Warum der Oberbürgermeister optimistisch ist, wie der Ministerpräsident sich zu seiner Heimatstadt bekennt - und warum ein Mann mit stehenden Ovationen bedacht wird.