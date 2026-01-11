weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Von Preisträgern und Abschieden: Wen das Publikum auf Wittenberger Neujahrsempfang besonders gefeiert hat

Im Wittenberger Stadthaus hat der Neujahresempfang stattgefunden. Warum der Oberbürgermeister optimistisch ist, wie der Ministerpräsident sich zu seiner Heimatstadt bekennt - und warum ein Mann mit stehenden Ovationen bedacht wird.

Von Julius Jasper Topp Aktualisiert: 11.01.2026, 17:48
Auftritt von Salonorchester und Kinderchor der Musikschule während des Neujahrsempfangs der Stadt Wittenberg im Stadthaus
Auftritt von Salonorchester und Kinderchor der Musikschule während des Neujahrsempfangs der Stadt Wittenberg im Stadthaus (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ. - Der emotionalste Moment des Neujahresempfangs der Lutherstadt Wittenberg am Freitagabend ist dem vielleicht einzigen Mann im Saal gewidmet, der keinen Anzug trägt.