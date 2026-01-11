Von Preisträgern und Abschieden Wen das Publikum auf Wittenberger Neujahrsempfang besonders gefeiert hat
Im Wittenberger Stadthaus hat der Neujahresempfang stattgefunden. Warum der Oberbürgermeister optimistisch ist, wie der Ministerpräsident sich zu seiner Heimatstadt bekennt - und warum ein Mann mit stehenden Ovationen bedacht wird.
Aktualisiert: 11.01.2026, 17:48
Wittenberg/MZ. - Der emotionalste Moment des Neujahresempfangs der Lutherstadt Wittenberg am Freitagabend ist dem vielleicht einzigen Mann im Saal gewidmet, der keinen Anzug trägt.