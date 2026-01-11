Der Stadtsportbund hat den Sportler, die Sportlerin sowie die Mannschaft des Jahres 2025 ausgezeichnet. Neben der Vergabe vieler Preise wurde aber auch deutliche Kritik an der Stadt laut.

Halle (Saale)/MZ. - Von der „Sportstadt Halle“ sprach Sachsen-Anhalts Ministerin für Inneres und Sport, Tamara Zieschang (CDU), beim Neujahrsempfang des Stadtsportbundes. Dort wurden am Samstag auch Halles Sportlerin und Sportler sowie die Mannschaft des Jahres 2025 ausgezeichnet. Und zugleich unter Beweis gestellt: Halle hat nicht nur ein vielfältiges Sportangebot zu bieten, sondern viele hallesche Sportler waren 2025 auch bei internationalen Wettkämpfen erfolgreich. So hieß es zu Beginn der Preisvergabe: „Ein Landesmeistertitel reicht nicht mehr, um auf die Liste zu kommen.“