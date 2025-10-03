Drei Verletzte VW-Fahrer will überholen, Suzuki-Fahrer will abbiegen - Schwerer Unfall auf B183 bei Libehna
Auf der Bundesstraße 183 in Höhe des Abzweigs Libehna hat sich am Freitag um 8.16 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen ereignet.
Libehna/MZ - Auf der Bundesstraße 183 in Höhe des Abzweigs Libehna hat sich am Freitag um 8.16 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen ereignet. Beteiligt waren ein 59-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW und ein 45-jähriger Fahrer eines Pkw Suzuki.