Libehna/MZ - Auf der Bundesstraße 183 in Höhe des Abzweigs Libehna hat sich am Freitag um 8.16 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen ereignet. Beteiligt waren ein 59-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW und ein 45-jähriger Fahrer eines Pkw Suzuki.