Zum Tag der Deutschen Einheit wurde auf dem halleschen Marktplatz ein buntes Programm angeboten. Am Abend kam sogar der Bundeskanzler Friedrich Merz zu Besuch.

Kanzler Merz singt zum Tag der Deutschen Einheit auf der Bühne in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Den Tag der Deutschen Einheit haben viele Hallenser am Freitag auf dem Marktplatz gefeiert. Ab dem frühen Nachmittag gab es dort Programm. Am Abend kam sogar Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf die Bühne und sang gemeinsam mit hunderten Menschen ein Lied.