Woher kommen die fast 1 Milliarde Euro, die die Stadtverwaltung in 2026 einnehmen will? Eine Auswertung des Haushaltsplans der Stadt Halle.

Der Ratshof am Marktplatz in Halle - Sitz des Oberbürgermeisters der Stadt

Halle (Saale)/MZ. - Das Jahr 2026 wird in Halle finanztechnisch ein Wendejahr. Zum ersten Mal seit Einführung der doppischen Haushaltsführung (2012) sollen die Einnahmen der Stadt zurück gehen. Statt 1,01 Milliarden Euro, die man planmäßig im Jahr 2025 auf der Ertragsseite verbuchen will, werden es laut Haushaltsplan 2026 nur noch 975,7 Millionen sein. Woran liegt das und was bedeutet das für die Hallenser? Die MZ hat den Haushaltsplan der Stadt ausgewertet beantwortet die wichtigsten Fragen zu den geplanten Einnahmen.