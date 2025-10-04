Wegen horrender Summen hatten viele Adventsmärkte 2024 die Live-Musik stark eingekürzt. Auch in Dessau-Roßlau strich das Programm zusammen. Nun ist Bewegung in der Sache.

Weihnachtsmarkttarif ab 2025 - Gibt es dank Gema-Rabatt wieder mehr Musik beim Dessauer Adventsmarkt?

Dessau/MZ. - Auf dem Dessauer Adventsmarkt könnte in diesem Jahr wieder mehr Live-Musik gespielt werden. Nachdem die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Gema) im vergangenen Jahr die Gebühren für das Spielen von Musik kräftig erhöht hatte, mussten deutschlandweit viele Weihnachtsmarktbetreiber ihr Kulturprogramm einkürzen oder sogar ganz streichen.