Zwei Wohnungseinbrüche beschäftigen die Polizei in Halle. Bislang unbekannte Täter drangen am Montag in Wohnungen ein und entwendeten Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro.

Zwei Einbrüche an einem Tag in Halle: Täter erbeuten Tausende Euro

Nach zwei Wohnungseinbrüchen in Halle (Saale) ermittelt die Polizei wegen besonders schweren Diebstahls.

Halle (Saale) - Im Stadtgebiet von Halle (Saale) hat es am Montag zwei Wohnungseinbrüche gegeben. Das teilt die Polizei mit.

Im Steinweg verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 10.30 Uhr und 19.35 Uhr durch das Aufhebeln einer Doppelflügeltür Zutritt zu einer Wohnung. Entwendet wurden Wertgegenstände im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

In der Agnes-Gosche-Straße hebelten Unbekannte zwischen 15.40 Uhr und 19.15 Uhr eine Terrassentür auf, durchwühlten Schränke und stahlen ebenfalls Wertgegenstände. Der entstandene Stehlschaden wird ebenfalls auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

In beiden Fällen sicherte die Polizei Spuren. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls dauern an.