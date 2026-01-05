Wegen eines herrenlosen Gepäckstücks ist am Montagabend die Polizei in Halle alarmiert worden. Auch der gut besuchte Wintermarkt war betroffen. Inzwischen gibt es Entwarnung.

Halle (Saale)/MZ. - Rot-weiße Absperrbänder an den Straßenbahnzufahrten auf dem halleschen Markt, überall Polizei: Ein herrenloser Koffer hat am Montagabend in Halles Innenstadt für Aufregung gesorgt. Zusehends leerte sich der Markt, Straßenbahnen wurden umgeleitet, und auch der an diesem Abend äußerst gut besuchte Wintermarkt musste schließen. Am Abend gab die Polizei Entwarnung.

Herrenloser Koffer sorgt für Polizei-Einsatz in Halle

„Aufgrund eines herrenlosen Gepäckstücks ist die Polizei alarmiert worden“, bestätigt Halles Polizeisprecher Alexander Junghans auf MZ-Nachfrage. Der Bereich um den Fundort auf dem östlichen Marktplatz wurde weiträumig abgesperrt, ebenso die Zufahrten von und zum Markt. Auch ein Sprengstoff-Spürhund war im Einsatz.

Gegen 20 Uhr gaben die Beamten schließlich Entwarnung: Der Koffer sei leer gewesen, sodass der Einsatz beendet werden konnte.

Wintermarkt Halle: Sperrung nach Kofferfund auf dem Marktplatz

Für den Wintermarkt, der am letzten Abend vor der geplanten Schließung am 6. Januar noch einmal sehr gut besucht ist, bedeutete das die Sperrung. „Das ist für uns eine äußerst schlechte Nachricht“, so Dieter Wunder von der City-Gemeinschaft Halle. Als Marktleiter habe er gerade erst eine positive Bilanz für den Wintermarkt ziehen können. „Und nun das.“

Nachdem der Einsatz auf dem Marktplatz in Halle beendet war, konnte der Wintermarkt noch am Abend wieder öffnen.

Zwei Wochen lang sei der Wintermarkt zur Zufriedenheit der City-Gemeinschaft und der Händler ohne Probleme und Störungen verlaufen. Nun müsse man schließen und die Besucher nach Hause schicken.

Dennoch werde man zum aktuellen Kenntnisstand wie geplant am 6. Januar zu Drei Könige am Dienstag, dem letzten Tag des Wintermarktes, öffnen, so Dieter Wunder.