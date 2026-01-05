Bei einer Auktion der City-Gemeinschaft Halle wurde wieder Geld für soziale Projekte eingenommen. Am 6. Januar ist letzter Tag für den halleschen Wintermarkt. Wie die Bilanz der Veranstalter in diesem Jahr ausfällt.

Wichtelgeschenke versteigert - Wem der Erlös zugute kommt und wie Halles Wintermarkt gelaufen ist

Bewährter Auktionator: Dieter Wunder, Mitglied der City-Gemeinschaft Halle und Marktleiter des Wintermarktes, hatte manch kuriose Dinge unter dem Hammer.

Halle (Saale)/MZ. - „Zum Ersten, zum Zweiten - und zum Dritten!“ In gewohnt professioneller Manier schwang Dieter Wunder, Mitglied der City-Gemeinschaft Halle, als Auktionator zur beliebten Wichtelgeschenke-Versteigerung auf dem Wintermarkt den Hammer. Mit der Benefiz-Auktion der Restbestände des „Schrottwichtelns“, bei dem Hallenser nach dem Fest ungeliebte oder unpassende Geschenke an einem Stand abgeben konnten, geht der Wintermarkt Halle nun seinem Ende entgegen.