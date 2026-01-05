weather wolkig
Bei einer Auktion der City-Gemeinschaft Halle wurde wieder Geld für soziale Projekte eingenommen. Am 6. Januar ist letzter Tag für den halleschen Wintermarkt. Wie die Bilanz der Veranstalter in diesem Jahr ausfällt.

Von Katja Pausch 05.01.2026, 15:58
Bewährter Auktionator: Dieter Wunder, Mitglied der City-Gemeinschaft Halle und Marktleiter des Wintermarktes, hatte manch kuriose Dinge unter dem Hammer.
Bewährter Auktionator: Dieter Wunder, Mitglied der City-Gemeinschaft Halle und Marktleiter des Wintermarktes, hatte manch kuriose Dinge unter dem Hammer. (Foto: Veranstalter)

Halle (Saale)/MZ. - „Zum Ersten, zum Zweiten - und zum Dritten!“ In gewohnt professioneller Manier schwang Dieter Wunder, Mitglied der City-Gemeinschaft Halle, als Auktionator zur beliebten Wichtelgeschenke-Versteigerung auf dem Wintermarkt den Hammer. Mit der Benefiz-Auktion der Restbestände des „Schrottwichtelns“, bei dem Hallenser nach dem Fest ungeliebte oder unpassende Geschenke an einem Stand abgeben konnten, geht der Wintermarkt Halle nun seinem Ende entgegen.