Nachdem die bisherige Vorsitzende der City-Gemeinschaft in Halle ihren Rücktritt erklärt hatte, gibt es nun mit Mary Gringer eine neue gewählte Spitze. Welche Vorhaben es im Vorstand und unter den Mitgliedern gibt.

Nach Zoff im vergangenen Jahr: Was die City-Gemeinschaft in Halle jetzt für die Zukunft plant

Neuer Schwung für die City-Gemeinschaft: Gastronomin und Veranstaltungsmanagerin Mary Gringer ist zur neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt worden.

Halle (Saale)/MZ. - In Halles City-Gemeinschaft gibt es Neuigkeiten: Jüngst wurde, nachdem es im vergangenen Jahr Zoff im Verein gab, ein neuer Vorstand gewählt. Vorsitzende ist nun die hallesche Gastronomin und Veranstaltungsmanagerin Mary Gringer. Gemeinsam mit den Mitgliedern der City-Gemeinschaft hat die neue Chefin viel vor.