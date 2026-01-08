In einigen Orten in der Region rings um Bernburg werden am Wochenende Feuer mit den ausgedienten Bäumen entfacht. Und nicht nur das. Was und wo überall etwa los ist.

Baumweitwurf, Neujahrslauf und Travestie-Show - das ist am Wochenende rings um Bernburg los

Baalberge/Belleben/Neugattersleben/MZ/KT. - Das Weihnachtsfest ist nun schon ein paar Tage vorüber und so mancher Weihnachtsbaum ist bereits aus dem Wohnzimmer entsorgt worden. Einige von ihnen werden an diesem Wochenende bei den Knutfesten und Weihnachtsbaumverbrennungen angezündet. Hier ein Überblick, wo überall etwas los ist: