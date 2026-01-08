weather schneeschauer
Ausflugstipps Baumweitwurf, Neujahrslauf und Travestie-Show - das ist am Wochenende rings um Bernburg los

In einigen Orten in der Region rings um Bernburg werden am Wochenende Feuer mit den ausgedienten Bäumen entfacht. Und nicht nur das. Was und wo überall etwa los ist.

08.01.2026, 12:09
Dominik Schneider legt trockene Weihnachtsbäume in die Feuerschale der Feuerwehr Beesenlaublingen.
Dominik Schneider legt trockene Weihnachtsbäume in die Feuerschale der Feuerwehr Beesenlaublingen. (Archivfoto: Lisa Kollien)

Baalberge/Belleben/Neugattersleben/MZ/KT. - Das Weihnachtsfest ist nun schon ein paar Tage vorüber und so mancher Weihnachtsbaum ist bereits aus dem Wohnzimmer entsorgt worden. Einige von ihnen werden an diesem Wochenende bei den Knutfesten und Weihnachtsbaumverbrennungen angezündet. Hier ein Überblick, wo überall etwas los ist: