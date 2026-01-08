Sturmtief „Elli“ zieht über Deutschland und auch Sachsen-Anhalt ist von dem Extremwetter betroffen. Für das ganze Bundesland gelten Wetter-Warnungen bis hin zur Unwetterwarnung der zweithöchsten Stufe. Um eine große Gefahr kommt die Region aber wohl herum.

Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die aktuelle Lage in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. - Wintersturm „Elli“ bringt Sachsen-Anhalt eisige Kälte, Glätte und Schnee. Winterdienste und Behörden sind auf den Extremfall vorbereitet. In manchen Regionen sind die Schulen geschlossen, Veranstaltungen wurden abgesagt, in Teilen von Sachsen-Anhalt ist der Nahverkehr beeinträchtigt. Ein Überblick:

Welche Folgen hat der Wintersturm "Elli" für Sachsen-Anhalt?

Mit jeder Menge Neuschnee und auch Glätte hat das Tief am Freitagmorgen Sachsen-Anhalt erreicht. Im Landkreis Mansfeld-Südharz wurde der Busverkehr im Raum Sangerhausen am Freitagmorgen eingestellt. In Eisleben und Hettstedt sollte der Verkehr erstmal weiterlaufen.

Magdeburg meldete am Freitagmorgen einen Schneesturm und glatte Straßen. Räum- und Streufahrzeuge sind im gesamten Stadtgebiet von Magdeburg im Einsatz.

In Halle war es am Morgen ebenfalls kalt, windig und es schneit. Bisher sei die Lage jedoch beherschbar. Die Hauptstraßen sind geräumt, Verkehr rollt. Noch ist nicht viel los auf den Straßen.

Auch im Saalekreis ist es auf den Straßen noch vergleichsweise ruhig. "Wer nicht muss, der fährt nicht“, sagt eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle. Die ersten Streufahrzeuge im Saalekreis sind seit vor 5 Uhr im Einsatz.

Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) teilten am Donnerstag mit, dass der Zugverkehr am Freitag weitgehend eingestellt wird. Hintergrund ist das angekündigte Sturmtief. Planmäßig verkehre lediglich der Abschnitt im Südharz zwischen Nordhausen und Ilfeld Neanderklinik, so die HSB.

Bereits seit Mittwoch sind aufgrund der anhaltenden Minusgrade Eisbrecher auf dem Mittellandkanal sowie auf dem Elbe-Havel-Kanal im Raum Magdeburg im Einsatz. Nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Elbe hatte sich dort bereits eine drei Zentimeter dicke Eisschicht gebildet.

Die Elbfähren in Aken, Barby, Breitenhagen, Elster, Ferchland-Grieben, Pretzsch, Rogätz und Werben sind bis auf Weiteres außer Betrieb.

Ein wichtiger Hinweis richtet sich an Gäste und Besucher des Brockens: Ab Mittwochabend stellt der Kreisstraßenbauhof den Winterdienst auf der Brockenstraße (K 1356) ein. Ab Samstag, dem 10. Januar, wird die Straße wieder geräumt, dann kommt ab der Frühschicht eine Schneefräse zum Einsatz.

Was passiert mit den Schulen in Sachsen-Anhalt am Freitag?

Aufgrund der extremen Wetterbedingungen stellen zum Teil ganze Landkreise auf Distanzunterricht um. Eine grundsätzliche Absage des Präsenzunterrichts im ganzen Land kommt laut Landesschulamt von Sachsen-Anhalt nicht in Frage. Dies liege an der komplett unterschiedlichen Lage in den verschiedenen Landesteilen.

Diese Schulen in Sachsen-Anhalt haben wegen Sturmtief "Elli" geschlossen

Die Entscheidung, ob ein Schulbetrieb allgemein nicht möglich ist, obliege den Trägern der Schülerbeförderung. Wenn die Schülerbeförderung in einem oder mehreren Landkreisen bzw. kreisfreien Städten ganz oder teilweise nicht gewährleistet werden könne, sei dort auch kein Unterricht in Präsenz möglich.

Worum handelt es sich bei Winter-Tief „Elli“?

„Es handelt sich dabei um ein kleines, aber kräftiges Tiefdruckgebiet, das derzeit von West nach Ost über Deutschland hinwegzieht“, erklärt Thomas Endrulat vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Laut dem Wetterexperten dreht sich das Tief „wie ein schnelles Wagenrad“ und schleudert dabei niederschlagsreiche Luft aus dem Süden gegen kalte Luft aus dem Norden. „Dadurch entsteht ein quer durch Deutschland verlaufender Streifen, der im Norden für Schnee und im Süden für Regen sorgt“, so Endrulat.

Was macht Wintersturm „Elli“ so gefährlich?

Sturmtief „Elli“ bringt gleich mehrere Besonderheiten mit sich. Besonders gefährlich: Zunächst wird es an der Front des Tiefs wärmer. In manchen Regionen wird es dadurch regnen. Und wenn der Regen auf gefrorenen Boden trifft, droht Glatteis.

Betroffen sind hier vor allem Süddeutschland bis nach Thüringen hinein. Sachsen-Anhalt könnte hier Glück haben. Entgegen den ersten Prognosen könnte auch der Landessüden vom Blitzeis verschont werden.

In der zweiten Phase bringt Tief „Elli“ dann wieder Kälte, teils jede Menge Schnee in kurzer Zeit und viel Wind mit sich. In einem Streifen von der Nordsee bis in den Osten hinein können verbreitet um die 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen.

Den meisten Schnee erwartet der Deutsche Wetterdienst für die sogenannten Staulagen der Mittelgebirge. Der Wind kann dann für Schneeverwehungen sorgen.

In Sachsen-Anhalt ist hier vor allem der Landesnorden betroffen. Für die Altmark gilt bis Samstag 0 Uhr eine Amtliche Unwetterwarnung vor starken Schneeverwehungen. „Die Kombination aus leichtem Schneefall und stürmischem Ostwind sollte man nicht unterschätzen“, mahnt Wetter-Profi Endrulat.

Vor allem die dadurch entstehenden Schneeverwehungen seien gefährlich. „Der Wind trägt den Schnee von einer Stelle zur anderen und häuft ihn dort an“, erklärt der Experte. Die Folge seien blockierte Straßen in Verbindung mit Glatteis.

Für die Landkreise Mansfeld-Südharz und Harz wurde die Amtliche Unwetterwarnung am Freitagmorgen jedoch wieder aufgehoben. Hier gilt wie für ganz Sachsen-Anhalt eine Amtliche Warnung vor Schneefall und Schneeverwehung bis zum Samstagabend.

DWD-Experte: "Wir empfehlen jedem, zu Hause zu bleiben"

Daher rät der Wetterexperte zu besonderer Vorsicht: „Ich kann Meldungen anderer Medien, die von ,Lebensgefahr‘ sprechen, nicht bestätigen. Dennoch empfehlen wir jedem, der zu Hause bleiben kann, auch zu Hause zu bleiben“, so Endrulat.