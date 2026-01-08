Frost, Schnee und Sturm: Die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden sehen sich für das angekündigte Winterwetter gerüstet. Reisende sollten dennoch ihren Flugstatus im Blick behalten.

Leipzig/Dresden - Die ostdeutschen Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden sind nach eigenen Angaben auf die angekündigte winterliche Wetterlage mit Frost, Schnee und möglichen Sturmböen vorbereitet. Das sagte der Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG, Uwe Schuhart, auf Anfrage. „Grundsätzlich ist es so, dass die Winterdienste an den Flughäfen permanent in Kontakt mit Wetterinformationsdiensten stehen.“ Man warte nicht ab, „sondern weiß, was da kommen könnte und ist dementsprechend vorbereitet“.

Eigene Winterdienste und schwere Räumtechnik

Die Flughäfen verfügen laut Schuhart über eigene Winterdienste mit spezieller Räumtechnik. Zum Einsatz kämen sogenannte Räumzüge, „die in einem Arbeitsgang schieben, kehren und blasen können“, um Start- und Landebahnen schnell wieder betriebsbereit zu machen. Am Flughafen Leipzig/Halle sei der Winterdienst wegen des Frachtbetriebs „rund um die Uhr“ im Einsatz.

Auf Flughäfen werde kein Streusalz eingesetzt, da es für Flugzeuge ungeeignet sei, sagte Schuhart. Stattdessen kämen andere, für den Flugbetrieb geeignete Stoffe zum Einsatz.

Hinweise für Passagiere

Mögliche Einschränkungen für Passagiere könnten sich jedoch auch aus der allgemeinen Wetterlage an anderen Flughäfen ergeben. „Ob es zu Einschränkungen kommt, hängt auch davon ab, ob Flugzeuge Leipzig oder Dresden gar nicht erst erreichen“, so Schuhart. Bei wetterbedingten Problemen an großen Drehkreuzen könne es zu Anpassungen im Flugplan kommen. Deshalb sei es bei solchen Wetterlagen „immer ratsam, kurzfristig über den Status seines Fluges zu informieren“.