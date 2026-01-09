Auf der A 38 kippt ein LKW um, die Sperrung der A 38 dauert laut Polizei bis in die Abendstunden. Der Stau erstreckt sich über viele Kilometer. Bis auf die Linie 420 (Eisleben – Mansfeld – Hettstedt) sind alle Busse in Mansfeld-Südharz am Freitag nicht unterwegs. Alle Entwicklungen am Freitag in Mansfeld-Südharz im Liveticker.

Vollsperrung der A 38 dauert nach LKW-Unfall bis in die Abendstunden, Busverkehr im Landkreis Mansfeld-Südharz fast komplett ausgefallen

Auf der einen Seite Stau nach dem LKW-Unfall, auf der anderen Räumfahrzeuge des Winterdienstes: Die A 38 stand am Freitag ganz im Zeichen von Sturmtief Elli.

Sangerhausen/MZ - 15:30 Uhr: Die Gemeinde Südharz hat am Nachmittag ein erstes Fazit des Tages gezogen. „Keine besonderen Vorkommnisse“, sagt Florian Räcke, Chef des Bauhofs in der Gemeinde Südharz. „Wir haben die Lage unter Kontrolle.“ Ab 5 Uhr sei der Bauhof mit allen Kräften im Einsatz gewesen, um die Gemeindestraßen zu räumen. In einigen Harzdörfern unterstützten teilweise auch externe Dienstleister den Winterdienst der Gemeinde. Nach seinem Kenntnisstand seien weder Stromleitungen gerissen oder Bäume durch die Last des Schnees umgebrochen. „Wir kämpfen uns durch“, sagt Räcke. Das gelte auch für dieses Wochenende, an dem Rufbereitschaft für die Mitarbeiter des Bauhofs bestehe

15:11 Uhr: Das Humboldt-Gymnasium in Hettstedt hat den Unterricht am Freitagvormittag vorfristig beendet. Der Unterrichtsschluss sei 10.05 Uhr geplant. Schüler sollten die erste Gelegenheit der Schülerbeförderung zur Heimfahrt nutzen können, teilte Schulleiter Frank Siebald auf der Homepage der Schule mit. Für den Fall, dass Eltern die Kinder früher abholen konnten, durften die Schüler den Unterricht sofort verlassen. Der Busverkehr in Mansfeld-Südharz war im Lauf des Vormittags nahezu komplett zum Erliegen gekommen.

14:50 Uhr: In Hettstedt verläuft es bislang glimpflich. Besondere Vorkommnisse wegen des Schneefalls hat es bisher in der Stadt noch nicht gegeben. Die Mitarbeiter des Bauhofs sind laut Stadtsprecherin Christin Saalbach seit den frühen Morgenstunden ununterbrochen im Einsatz, um die wichtigesten Verkehrswege freizuhalten. Zudem arbeite man im Drei-Schichtsystem, auch nachts. Gesalzt werde erst wenn die Glätte kommt.

14:44 Uhr: Die Schneemengen, die am Freitag die Straßen in Mansfeld-Südharz verstopften, haben auch den Plan der Müllabfuhr im Landkreis durcheinandergebracht. So blieben am Vormittag Mülltonnen zunächst stehen, die nach dem Tourenplan hätten geleert werden müssen. Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Mansfeld-Südharz werde den Müll aber im Lauf des Tages noch entsorgen. erklärte Kreis-Pressesprecherin Michaela John auf MZ-Anfrage. „Die Touren werden nur in einer anderen Reihenfolge gefahren“, sagte sie. Auch der Sperrmüll werde am Samstag wie geplant abgeholt.

Vom Schnee ausgebremst wurde unterdessen die Entsorgung der Gelben Tonnen durch PreZero. „Da die Sammelfahrzeuge im Stop-and-Go-Modus unterwegs sind und bis zu 25 Tonnen wiegen, wurde nach eingehender Prüfung entschieden, die planmäßigen Touren vorerst auszusetzen“, erklärte ProZero-Pressesprecher Boris Ziegler. Dies diene dem Schutz der eigenen Teams und der Sicherheit aller anderen Verkehrsteilnehmer. Die eigentlich für den 9. Januar geplanten Touren sollen nun am Samstag, dem 17. Januar nachgeholt werden. Die Sammlungen vom Samstag, 10. Januar, verschieben sich auf Samstag, den 24. Januar.

Vor allem in den Nebenstraßen wie hier Am Teufelsloch in Sangerhausen blieben die Straßen am Freitag zwangsläufig lange ungeräumt. Müllautos kamen zunächst nicht durch. Foto: Grit Pommer

14:15 Uhr: Laut Poizeiinspektion Halle könnte die Sperrung der A 38 in Richtung Halle auch bis in die Abendstunden andauern.

14:07 Uhr: Ein Blick in die Verbandsgemeinde Goldene Aue: Durchschnittlich hat es in den Orten hier circa 9-10 Zentimeter geschneit, durch den Wind kam es zu Verwehungen. Aber überall wurde tüchtig gefegt und die Straßenabläufe freigelegt, etwa in Bennungen.

Die fünf Bauhofmitarbeiter aus Wallhausen sind seit vier Uhr am Morgen mit Räumtechnik in den Orten Wallhausen, Hohlstedt, Martinsrieth und Riethnordhausen unterwegs. Bauhofmitarbeiter Steve Becker, der auch Wehrleiter in Wallhausen ist, legt dabei auch Wert darauf, dass die Hydranten, soweit zugänglich, freigelegt werden.

Die Mitarbeiter des Bauhofes in Berga, Rosperwenda und Bösenrode und Edersleben waren schon ab 5 Uhr unterwegs und haben die Straßen der Orte vom Schnee frei geräumt. In Edersleben kam dabei auch das kürzlich erst in Dienst gestellte neue, für den Winterdienst ausgestattete Multicar zum Einsatz.

Die Schneehöhe in Bennungen Foto: Steffi Rohland

13:32 Uhr: Wie die Stadtverwaltung Eisleben bestätigt, findet der heutige Neujahrsempfang im Theater Eisleben trotz des Schnees statt.

12:19 Uhr: Wie die Autobahnpolizei informiert, ist auf der Autobahn 38 in Fahrtrichtung Leizig zwischen der Raststätte Rohnetal Süd und Eisleben ein Lkw umgekippt. Bis auf weiteres wurde dieFahrbahn in Richtung Halle gesperrt. Die empfohlene Umleitung in Richtung Halle führt über Nienstedt, Sotterhausen, Beyernaumburg, Liedersdorf, Holdenstedt, Bornstedt, Osterhausen, Kleinosterhausen und die B180.

12.03 Uhr: Auf dem Sangerhäuser Wochenmarkt stehen an diesem Freitag nur drei Stände. Neben dem Gemüsehändler aus Heldrungen und einem Fleischerwagen hat sich auch Imker Gerald Kolbe aus Roßla mit seinem Verkaufswagen nach Sangerhausen durchgekämpft. „Ich bin extra nicht Autobahn gefahren, weil ich dachte: Wenn da ein Lkw quersteht, geht gar nichts mehr“, erzählte er.

Auf dem Sangerhäuser Wochenmarkt stehen an diesem schneereichen Freitag nur drei Stände. Foto: Grit Pommer

11.40 Uhr: In Sangerhausen ist der Winterdienst seit dem frühen Morgen mit voller Kapelle unterwegs. In viele Nebenstraßen hat er es noch nicht geschafft. In der Innenstadt rollt der Verkehr seit dem Morgen langsam und vorsichtig, es sind aber spürbar weniger Autos unterwegs als an einem normalen Freitag. An Steigungen wie in der Schmidt- und der Alban-Hess-Straße haben einige Autofahrer mit durchdrehenden Rädern zu kämpfen.

Schnee-Tief Elli hat in Sangerhausen für eine gut 20 Zentimeter hohe Schneedecke gesorgt. Foto: Grit Pommer

11.18 Uhr: Wie die Organisatoren am Freitag mitteilten, ist das Knutfest in Sandersleben abgesagt worden. Es sollte ursprünglich am Samstag, 10. Januar, ab 17 Uhr, am Sortlerheim stattfinden.

10:42 Uhr: Auch in Mansfeld verlief der Vormittag bislang ruhig, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Die Männer vom Bauhof seien im Einsatz, Probleme mit dem Winterdienst nicht bekannt.

In Sangerhausen räumt der Winterdienst teilweise auch Gehwege mit dem Schiebefahrzeug frei. Foto: Grit Pommer

10:39 Uhr: In der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra leistet der Winterdienst gute Arbeit, so Dennis Amey vom Ordnungsamt der Verwaltung. Es sei bisher alles ruhig auf den schneebedeckten Straßen, es gab noch keine Einsätze von Feuerwehr oder Ordnungsamt.

10:35 Uhr: Auch die Kita-Einrichtungen in Südharz bleiben am Freitag teilweise geschlossen oder bieten nur eine eingeschränkte Notbetreuung an. Die betroffenen Eltern wurden durch die jeweilige Einrichtung informiert. „Diese Maßnahmen dienen vor allem der Sicherheit von Kindern, Eltern und Mitarbeitenden. Wir bitten um Ihr Verständnis“, heißt es von der Verwaltung.

10:20 Uhr: Alle touristischen sowie musealen Einrichtungen im Südharz bleiben heute geschlossen. Die Schließung der Einrichtungen für das bevorstehende Wochenende bleibt vorbehalten, teilte die Gemeinde mit.

8:48 Uhr: Die aktuellen Witterungsbedingungen haben massive Auswirkungen auf den Busverkehr im Landkreis Mansfeld-Südharz. Die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) hat den Busverkehr inzwischen wegen der Wetterlage weitgehend eingestellt. Derzeit würden ausschließlich die landesbedeutsamen Linien VGS-410, VGS-420 sowie die Linie 700 nach Möglichkeit bedient, teilt das Unternehmen auf seiner Homepage mit. Durch die angespannte Verkehrssituation komme es zu erheblichen Verspätungen.

Ralf Bärwinkel von der Deutschen Post kämpft sich in Sangerhausen durch den Schnee. Foto: Jürgen Lukaschek

Am frühen Morgen hatte die VGS zunächst nur den Betrieb im Bereich Sangerhausen komplett eingestellt. Betroffen waren neben dem Stadtverkehr in der Kreisstadt auch die Verkehre in Richtung Harz, Allstedt und ins Leinetal. Konkret wurden folgende Linien genannt:

VGS-450, VGS-451, VGS-453, VGS-454, VGS-460, VGS-461, VGS-462, VGS-470, VGS-471, VGS-472, VGS-473, VGS-474, VGS-475, VGS-480

Inzwischen musste die Verkehrsgesellschaft Südharz den Betrieb im gesamten Landkreis nahezu komplett einstellen. Aktuell fährt auch die Linie 410 (Eisleben – Hettstedt – Ascherleben) nicht mehr.

Lediglich die Linien VGS-420 und 700 werden derzeit nach Möglichkeit noch bedient. Durch die aktuelle Wetter- und Verkehrslage kommt es zu erheblichen Verspätungen.

Die VGS werde je nach Entwicklung der Wetterlage und Straßenverhältnisse über die Wiederaufnahme des Verkehrs entscheiden, heißt es vom Unternehmen und dem Landkreis Mansfeld-Südharz. Bereits am Donnerstag war bekanntgegeben worden, dass am Freitag im Landkreis der Präsenzunterricht an Schulen aufgehoben wird.

Zudem hat die Sparkasse Mansfeld-Südharz informiert, dass heute alle Filialen im Landkreis geschlossen bleiben. Die Bargeldversorgung über die Automaten ist sichergestellt.