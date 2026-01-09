Der Linien- und Schülerverkehr ist im Burgenlandkreis zum Erliegen gekommen.

Weißenfels/MZ. - Der Linien- und Schülerverkehr im Burgenlandkreis ist aktuell vorübergehend zum Erliegen gekommen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, kann aufgrund der derzeitigen Verkehrsverhältnisse kein planmäßiger Busverkehr aufrechterhalten werden. Betroffen ist auch der Schülerverkehr, der im gesamten Kreis nicht mehr regulär fährt. Sobald sich die Straßenlage verbessert, soll der Verkehr wieder aufgenommen werden.

Lesen Sie auch: Diese Schulen stellen ihren Betrieb ein

Der Ausfall hängt mit den extremen Witterungsbedingungen durch das Sturmtief „Elli“ zusammen: In der Nacht hatte das Tief auch Sachsen-Anhalt erreicht und bringt starke Schneefälle sowie Glätte mit sich. Schon am Vortag waren Behörden und Verkehrsgesellschaften bemüht gewesen, den Schulverkehr trotz schwieriger Straßenlage am Freitag aufrechtzuerhalten, doch die Lage habe sich im Verlauf der Nacht weiter verschlechtert.

Der Burgenlandkreis weist darauf hin, dass Sobald sich die Straßenverhältnisse verbessern, der reguläre Verkehr wieder aufgenommen werden soll und bittet um Verständnis.