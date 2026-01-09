Nach den Feiertagen häufen sich die Waren-Rücksendungen: Wie die Situation in der von Diana Kortboyer betriebenen Postfiliale in ihrem Laden „Ducki’s Dampfer-Scheune“ in Wittenberg ist.

Wittenberg/MZ. - Es ist erst gegen Mittag, aber schon jetzt sind am ersten Montag im Januar dieses taufrischen neuen Jahres zwei Wagen in „Ducki’s Dampfer-Scheune“ in Wittenberg mit Kartons beladen. Kleine und große Pakete stapeln sich, vor allem Retouren.