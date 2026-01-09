weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Post in Wittenberg: Nach Weihnachten: Wenn in „Ducki's Dampfer-Scheune“ Pakete zurückströmen

EIL
Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die aktuelle Lage in Sachsen-Anhalt
Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die aktuelle Lage in Sachsen-Anhalt

Post in Wittenberg Nach Weihnachten: Wenn in „Ducki's Dampfer-Scheune“ Pakete zurückströmen

Nach den Feiertagen häufen sich die Waren-Rücksendungen: Wie die Situation in der von Diana Kortboyer betriebenen Postfiliale in ihrem Laden „Ducki’s Dampfer-Scheune“ in Wittenberg ist.

Von Corinna Nitz 09.01.2026, 08:30
Diana Kortboyer betreibt in ihrem Laden „Ducki’s Dampfer-Scheune“ in Wittenberg eine der größten Postfilialen im Ort.
Diana Kortboyer betreibt in ihrem Laden „Ducki’s Dampfer-Scheune“ in Wittenberg eine der größten Postfilialen im Ort. (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ. - Es ist erst gegen Mittag, aber schon jetzt sind am ersten Montag im Januar dieses taufrischen neuen Jahres zwei Wagen in „Ducki’s Dampfer-Scheune“ in Wittenberg mit Kartons beladen. Kleine und große Pakete stapeln sich, vor allem Retouren.