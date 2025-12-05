Seit der Hauptpost-Schließung 2024 landen viele Wittenberger hier: in „Ducki’s Dampfer-Scheune.“ Inhaberin Diana Kortboyer betreibt eine der größten Postfilialen der Stadt. Was sie täglich erlebt.

„Hier ist jetzt die neue Hauptpost“: Warum ganz Wittenberg in den Laden von Diana Kortboyer fährt

Diana Kortboyer (l.) und Kollegin Jessica Weller am Postschalter in „Ducki’s Dampfer-Scheune“. Seit der Schließung der Hauptpost hat sich der Standort in der Dessauer Straße zur wohl wichtigsten Postfiliale der Stadt entwickelt.

Wittenberg/MZ. - „Wo ist denn jetzteigentlich die Post?“ Diese Frage hört man in Wittenberg erstaunlich oft, seitdem die Hauptpost im Mai vorigen Jahres ihre Türen endgültig geschlossen hatte. Die vertraute Adresse in der Wilhelm-Weber-Straße war plötzlich Geschichte. An vielen Stellen machte sich Ratlosigkeit breit: Wohin bringt man jetzt seine Pakete? Wo lässt man ein Einschreiben aufgeben? Und wer verkauft eigentlich noch Briefmarken?