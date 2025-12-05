Eil:
Pakete, Postfächer, persönliche Geschichten „Hier ist jetzt die neue Hauptpost“: Warum ganz Wittenberg in den Laden von Diana Kortboyer fährt
Seit der Hauptpost-Schließung 2024 landen viele Wittenberger hier: in „Ducki’s Dampfer-Scheune.“ Inhaberin Diana Kortboyer betreibt eine der größten Postfilialen der Stadt. Was sie täglich erlebt.
05.12.2025, 10:00
Wittenberg/MZ. - „Wo ist denn jetzteigentlich die Post?“ Diese Frage hört man in Wittenberg erstaunlich oft, seitdem die Hauptpost im Mai vorigen Jahres ihre Türen endgültig geschlossen hatte. Die vertraute Adresse in der Wilhelm-Weber-Straße war plötzlich Geschichte. An vielen Stellen machte sich Ratlosigkeit breit: Wohin bringt man jetzt seine Pakete? Wo lässt man ein Einschreiben aufgeben? Und wer verkauft eigentlich noch Briefmarken?