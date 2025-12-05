Eil:
Rettungseinsatz in Halle Kind stürzt aus Hochhaus: Dramatische Szenen in Halle-Neustadt
Nur wenige Stunden nach einem Brand in der Otto-Dix-Straße stürzt ein sechsjähriges Kind aus dem Hochhaus-Plattenbau in Halle-Neustadt und erleidet schwerste Verletzungen.
Aktualisiert: 05.12.2025, 09:12
Halle (Saale)/MZ - In der Otto-Dix-Straße hat sich am Freitagmorgen ein weiteres schweres Unglück ereignet. Nur einen Abend nachdem in dem betroffenen Plattenbau ein schwerer Wohnungsbrand einen Menschen verletzt hatte, ist nach MZ-Informationen am Morgen kurz nach 8 Uhr ein Kind aus einem Fenster gestürzt.