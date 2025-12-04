Feuerwehreinsatz in Halle Wohnungsbrand in Halle-Neustadt: Feuerwehr rettet sehbehinderten Mieter in letzter Minute
Dramatischer Feuerwehreinsatz in der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt: Ein schwer sehbehinderter Bewohner wurde aus seiner brennenden Wohnung gerettet.
Aktualisiert: 05.12.2025, 00:42
Halle (Saale)/MZ - In der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt ist am Donnerstagabend ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Gegen 22 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Leitstelle ein. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Flammen bereits große Teile der Wohnung erfasst.