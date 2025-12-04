weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Feuerwehreinsatz in Halle: Wohnungsbrand in Halle-Neustadt: Feuerwehr rettet sehbehinderten Mieter in letzter Minute

Dramatischer Feuerwehreinsatz in der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt: Ein schwer sehbehinderter Bewohner wurde aus seiner brennenden Wohnung gerettet.

Von Marvin Matzulla Aktualisiert: 05.12.2025, 00:42
In Halle-Neustadt kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Wohnungsbrand. Über diese Leiter wurde in höchster Not ein Mann vor den Flammen gerettet.
In Halle-Neustadt kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Wohnungsbrand. Über diese Leiter wurde in höchster Not ein Mann vor den Flammen gerettet. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ - In der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt ist am Donnerstagabend ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Gegen 22 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Leitstelle ein. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Flammen bereits große Teile der Wohnung erfasst.