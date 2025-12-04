Dramatischer Feuerwehreinsatz in der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt: Ein schwer sehbehinderter Bewohner wurde aus seiner brennenden Wohnung gerettet.

In Halle-Neustadt kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Wohnungsbrand. Über diese Leiter wurde in höchster Not ein Mann vor den Flammen gerettet.

Halle (Saale)/MZ - In der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt ist am Donnerstagabend ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Gegen 22 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Leitstelle ein. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Flammen bereits große Teile der Wohnung erfasst.