2024 brach die Friseurmeisterin Madlen Duhre ihre Zelte in Halle ab, kündigte ihre Wohnung, verkaufte ihren Salon. Sie holte sich einen Bus und fuhr davon. Inzwischen ist sie zurück in Halle. Fand sie, wonach sie suchte?

Allein mit dem Van durch Europa: Selbstfindungs-Reise einer Hallenserin nimmt abruptes Ende

Wieder im Dienst: Friseurmeisterin Madlen Duhre (rechts) arbeitet seit diesem Jahr im Friseursalon von Konstanze Heinicke in der Kleinen Ulrichstraße.

Halle (Saale)/MZ. - Den Satz, den Madlen Duhre nicht mehr hören kann, kennt jeder, der schon einmal mit einem Navi gefahren ist: „Ihre Route wird neu berechnet.“ Die 47-Jährige erzählt, sie habe ihn auf ihrer Reise ein paar Mal zu oft gehört.