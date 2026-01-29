Vom 10-Tonnen-Motor bis zur Holzkunst: Wer am Abend im Capitol geehrt worden ist

Das Unternehmen Elma-Zeitz Elektromaschinenbau darf sich über den Unternehmerpreis Zeitzer Michael freuen. Die Trophäe wurde Donnerstagabend von Oberbürgermeister Christian Thieme (r.) an Klaus Hempel überreicht.

Zeitz/MZ. - Die Geheimnisse sind gelüftet. Die Elma-Zeitz Elektromaschinenbau GmbH hat am Donnerstagabend im Theater Zeitz im Capitol den Unternehmerpreis Zeitzer Michael gewonnen. Den Gründerpreis erhielt Benjamin Balogh mit seinem Unternehmen Holzhäuptling – Nur der harte Kern. Die Ehrung fand im festlichen Rahmen vor zahlreichen Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Unternehmerschaft statt.

Zeitzer Oberbürgermeister dankt Unternehmern

Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) stellte dabei unter anderem fest, dass sich Zeitz und die Region durch kleinere und größere Investitionen bewegten und Unternehmerinnen und Unternehmer, Existenzgründerinnen und Existenzgründer Motor für diese Entwicklung seien. Dafür wolle er danken.

Elma ist ein Unternehmen mit 90-jähriger Tradition und mit 35-jährigem Erfolg im neuen System. Im Unternehmen werde an Motoren gearbeitet, die bis zu zehn Tonnen schwer sind. Mit einer enormen Fertigungstiefe verbinde das Unternehmen handwerkliche Tradition mit Hochtechnologie. Benjamin Balogh vereine mit seiner Firma Holzhäuptling klassische Bautischlerei, konstruktive Holzbauten, Garten- und Außenanlagen sowie künstlerische und dekorative Holzarbeiten. Nicht Masse, sondern Qualität sei der Maßstab.

Benjamin Balogh gewann den Gründerpreis. Foto: R. Weimer

Der „Zeitzer Michael“ ist ein Preis der Stadt Zeitz und der Beschäftigungsinitiative „Pakt für Arbeit Zeitz“. Mit dem Unternehmerpreis, heißt es, werde nicht nur der wirtschaftliche Erfolg eines etablierten Unternehmens gewürdigt, vielmehr rücke er das gesellschaftliche Engagement innerhalb und außerhalb des Unternehmens in den Vordergrund. Und mit dem Gründerpreis würden diejenigen unterstützt, die mit ihrer Existenzgründung den Sprung ins kalte Wasser gewagt haben. Der Unternehmerpreis ist mit 2.000 und der Gründerpreis mit 1.000 Euro dotiert.

Preis wird seit 1999 in Zeitz vergeben

Zuletzt waren im Februar des vergangenen Jahres Andreas und Sybille Gotzmann mit ihrem Druckhaus Blochwitz mit dem Unternehmerpreis geehrt worden. Den Gründerpreis nahm damals Sven Baumert mit seiner Baumert Innovation GmbH entgegen; sie betreibt den Coworking-Space in der Zeitzer Innenstadt am Roßmarkt. Der „Zeitzer Michael“ wird seit dem Jahr 1999 vergeben. Zunächst war er ein reiner Existenzgründerpreis. Aber das ursprüngliche Konzept wurde vor einigen Jahren geändert.