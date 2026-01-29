Wer kennt in Halle den neuen Ministerpräsidenten? Was hat ein Schlager über Sangerhausens Rosen mit der Stadt zu tun? Was wird aus Pierre Weber beim HFC? Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Donnerstag, 29. Januar 2026, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 29. Januar 2026: So gut kennt Halle Sven Schulze +++ Sangerhausens Rosen und ihr neuer Ruhm +++ Bleibt Pierre Weber beim HFC?

Alles, was heute in Halle wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über hier im Newsblog.

Was passiert heute am Donnerstag, 29. Januar, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff?

Halle. Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.

Eine ganze Stadt auf einen Wisch

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 28. Januar. Immer der aktuelle Ticker vom Tag steht unter Heute in Halle. Und hier erklären wir Ihnen, was Sie dort sonst noch alles finden: Newsblog, Newsletter und Podcast.

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.

Das ist heute neu am Donnerstag in Halle:

7.20 Uhr – Das sind die Gründe für die S-Bahn-Probleme

Pendler klagen seit Tagen über gehäufte Verspätungen der S-Bahnen zwischen Halle und Leipzig. Was die Gründe sind.

S-Bahn-Frust – warum es zwischen Halle und Leipzig nicht rund läuft

Die S-Bahn zwischen Halle und Leipzig ist stark nachgefragt. Wenn hier etwa nicht rund läuft, sind schnell sehr viele Pendler betroffen. (Foto: Jens Schlüter)

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

6.49 Uhr – Südstadt-Center droht schnelle Schließung

Das Südstadt-Center in Halle steht vor dem Aus. Es wurden drastische Brandschutzmängel gefunden. Jetzt droht die Stadt mit der schnellen Schließung des Centers. Was die Händler jetzt tun wollen.

Lage spitzt sich dramatisch zu: Stadt Halle droht mit Schließung des Südstadt-Centers - Händler werden selbst aktiv

Das Südstadt-Center in Halle: Schon Anfang Februar könnte hier Schluss sein. Die Stadt droht mit Schließung wegen Brandschutzmängeln. (Foto: Steffen Schellhorn)

Lesen Sie heute von Katja Pausch: Nicht nur für Sportler: Neuer Superstore im Kaufhof

Kennen Sie schon unseren Newsletter? Wenn Sie sich hier anmelden, kommt Hier in Halle jeden Morgen von Montag bis Samstag direkt per Mail zu Ihnen.

6.28 Uhr – HFC: Geht Pierre Weber? Oder verlängert er?

Pierre Weber musste in der Vorbereitung auch schon für den Gegner spielen. Zufrieden ist er nicht. Warum er aber sogar beim HFC verlängern könnte.

"Die Perspektive fehlt gerade etwas": Verlässt Pierre Weber den HFC im Winter?

Pierre Weber gilt beim HFC als Kandidat für einen Wechsel. (Foto: IMAGO/Köhn)

Zum 60. Geburtstag des Halleschen FC blickt der Podcast „Chemie kennt keine Liga“ zurück auf bewegende Momente, große Namen, bittere Abstürze – und auf das, was den Klub bis heute zusammenhält.

6.13 Uhr – Rosen, Sangerhausen und ein Schlager aus Halle

Der Titel „Die schönsten Rosen blüh'n in Sangerhausen“ hat es nach so langer Zeit in einen Film geschafft. Was ein Musik-Produzent aus Halle deshalb jetzt macht.

Nach 23 Jahren: Rosen-aus-Sangerhausen-Schlager aus Halle kommt dank Film noch mal groß raus

Musik-Produzent Jürgen Kerber hat den Titel „Die schönsten Rosen blüh'n in Sangerhausen“ vom Staub der vergangenen 23 Jahre befreit. Jetzt läuft der Titel im Radio. (Foto: Undine Freyberg)

5.54 Uhr – Wer kennt in Halle schon Sven Schulze?

Wer ist eigentlich Sven Schulze? Und wer wird Sachsen-Anhalt künftig regieren? Eine Umfrage in Halles Innenstadt rund um die Wahl des neuen Ministerpräsidenten zeigt, dass viele Hallenser diese Frage schon jetzt umtreibt. Manche mit Angst, andere durchaus hoffnungsvoll.

Von Angst bis Resignation: So unterschiedlich blicken Hallenser auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Sven Schulze geht als neuer Ministerpräsident und Spitzenkandidat der CDU in die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Doch längst nicht jeder Hallenser kennt ihn. (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Newsletter und Podcast

Newsletter „Hier in Halle“ – Montag bis Samstag früh die wichtigsten News aus der Stadt

Podcast „Heute in Halle“ – täglich die Schlagzeilen zum Hören

Archiv – die letzten drei Werktage

Halles Tag im Überblick

Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.