Nach 23 Jahren: Rosen-aus-Sangerhausen-Schlager aus Halle kommt dank Film noch mal groß raus

Halle (Saale)/MZ. - Manchmal muss man eben einfach nur warten. 23 Jahre ist der Titel alt: „Die schönsten Rosen blüh'n in Sangerhausen“. Dank des Films „Sehnsucht in Sangerhausen“, der mittlerweile schon zwei Preise eingeheimst hat, wird der Blumen-Schlager aus einer halleschen Ton-Schmiede jetzt aus dem Dornröschen-Schlaf geholt und läuft auch im Radio.