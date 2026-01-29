Preisgekrönter Film Nach 23 Jahren: Rosen-aus-Sangerhausen-Schlager aus Halle kommt dank Film noch mal groß raus
Der Titel „Die schönsten Rosen blüh'n in Sangerhausen“ hat es nach so langer Zeit in einen Film geschafft. Was ein Musik-Produzent aus Halle deshalb jetzt macht.
29.01.2026, 06:04
Halle (Saale)/MZ. - Manchmal muss man eben einfach nur warten. 23 Jahre ist der Titel alt: „Die schönsten Rosen blüh'n in Sangerhausen“. Dank des Films „Sehnsucht in Sangerhausen“, der mittlerweile schon zwei Preise eingeheimst hat, wird der Blumen-Schlager aus einer halleschen Ton-Schmiede jetzt aus dem Dornröschen-Schlaf geholt und läuft auch im Radio.