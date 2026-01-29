Für den Nordflügel des Ballenstedter Schlosses werden Sanierungsarbeiten vorbereitet. An der Nordseite löst sich eine Stützwand aus großen Sandsteinblöcken.

Am Schloss Ballenstedt löst sich eine Stützwand - wie kritisch ist es?

Am Nordflügel des Ballenstedter Schlosses - rechts im Bild - sind weitere Sanierungsarbeiten geplant.

Ballenstedt/MZ. - Am Schloss Ballenstedt sind weitere Sanierungsarbeiten geplant: „Es wurden, unter Federführung der Stadtverwaltung Ballenstedt, die Vorbereitungen zur baulichen Sanierung der Nordseite des Nordflügels getroffen“, sagt Detlef Heydecke, Geschäftsführer des Schloss- und Schlossparkvereins, der im Nordflügel das Filmmuseum betreibt.