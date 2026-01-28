Strafprozess vor Landgericht Halle Wieso es für wegen bewaffneten Drogenhandels verurteilten Mann nicht bei vier Jahren und drei Monaten Gefängnis bleibt

Wegen bewaffneten Drogenhandels wird ein Naumburger vom Landgericht Halle zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Warum zu dieser sogar noch etwas obendrauf kommt und weshalb es für den schwer drogensüchtigen 37-Jährigen gleichwohl einen Hoffnungsschimmer gibt.