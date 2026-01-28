Ein Regionalexpress blieb kurz nach Abfahrt im Hauptbahnhof Halle liegen. Die Feuerwehr evakuierte rund 100 Fahrgäste nach über vier Stunden aus dem Zug.

Einsatz an der Berliner Brücke in Halle: Rund 100 Fahrgäste aus Regionalexpress evakuiert

Die Feuerwehr Halle startete gegen 18 Uhr mit der Evakuierung des Zuges.

Halle (Saale)/MZ. - Ein Regionalexpress ist am Mittwochnachmittag unweit vom Hauptbahnhof Halle kurz nach der Abfahrt liegengeblieben.

Der Zug war gegen 14 Uhr am Hauptbahnhof gestartet und war wenige Minuten später unweit der Berliner Brücke wegen eines technischen Defekts stehengeblieben.

Nach mehr als vier Stunden kam die Evakuierung

Rund 100 Fahrgäste saßen bei dem Winterwetter am Mittwochnachmittag und bis in den Abend hinein mehr als vier Stunden im Zug fest.

Kurz hinter dem Hauptbahnhof Halle blieb der Zug wegen einem technischen Defekt stehen. (Foto: Marvin Matzulla)

Da der Defekt auch nach mehr als vier Stunden vor Ort nicht behoben werden konnte, entschied man sich für eine Evakuierung des Zuges.

Gegen 18 Uhr begann schließlich die Feuerwehr mit der Evakuierung: Mithilfe von Leitern wurden die Passagiere aus dem Zug gebracht.

Nach MZ-Informationen war der Zug auf dem Weg nach Goslar. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Halle und die Freiwillige Feuerwehr Halle-Diemitz.