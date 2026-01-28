Dank der Sammlung, die ein Leser der MZ zur Verfügung stellte, ist wieder eine Postkartenreise in die Vergangenheit möglich. Was alte Ansichtskarten über Dörfer verraten.

Von Rosengarten bis Mühltal: Was alte Postkarten über Orte rund um Zeitz erzählen und wer ein Rätsel löst

Die Ansichtskartensammlung von Winfried Jonack, von seinem Bruder Matthias Jonack zur Verfügung gestellt, beinhaltet so manches Schätzchen. So auch diese alte Ansicht vom Rosengarten Oelsen, den Generationen von Leuten aus der Region kennen.

Zeitz/MZ. - Nicht nur von Zeitz gibt es viele schöne und eindrucksvolle Ansichtskarten, die an die Zeit vor 100 oder 50 Jahren erinnern. Auch aus dem Umland haben sich in Sammlungen viele Schätze erhalten. Wobei man Umland ja nicht unbedingt auf den Altkreis Zeitz beschränken muss.