  4. Beanstandung durch Landesverwaltungsamt: Ausschüsse noch unentschlossen: Wie schnell bekommt Mansfeld-Südharz jetzt einen Haushalt für 2026?

Widerspruch oder neuer Beschluss? Finanz- und Kreisausschuss geben dem Kreistag keine klare Empfehlung für das weitere Vorgehen, um 2026 einen Haushalt für Mansfeld-Südharz zu beschließen. Unterdessen hat der Landkreis 1,5 Millionen Euro eingespart.

Von Grit Pommer Aktualisiert: 29.01.2026, 08:40
Ohne Haushalt liegen in Mansfeld-Südharz viele freiwillige Ausgaben auf Eis (Symbolbild).
Sangerhausen/MZ. - Den Haushaltsbeschluss des Kreistags vom Dezember hat das Landesverwaltungsamt (LVA) beanstandet, am 11. Februar muss der Kreistag in Mansfeld-Südharz entscheiden, wie es nun weitergehen soll. Man könnte Widerspruch gegen die Beanstandung einlegen oder einen neuen Haushaltsbeschluss fassen, mit dem man die vom LVA benannten Mängel beseitigt.