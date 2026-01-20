Der Landkreis soll Möglichkeiten zum Sparen und für höhere Einnahmen stärker nutzen. Wie wirkt sich die Beanstandung des Haushalts auf den Alltag in Mansfeld-Südharz aus?

Sangerhausen/MZ. - In der nächsten Kreistagssitzung am 11. Februar steht der Haushaltsplan für dieses Jahr wieder auf der Tagesordnung. Denn so, wie er im Dezember beschlossen wurde, kann er nicht bleiben. Das Landesverwaltungsamt (LVA) als Aufsichtsbehörde hat die Regelungen zur Haushaltssatzung 2026 und die Höhe der Kreisumlage beanstandet.