Interview mit den Neu Königsauer Ortsbürgermeister Radweg soll 2026 kommen – Neu Königsaues Ortsbürgermeister Ralf Klar blickt nach vorn
Im Jahresinterview spricht Ortsbürgermeister Ralf Klar über den geplanten Radweg R1, kommende Herausforderungen und den starken Zusammenhalt im Ort.
Aktualisiert: 20.01.2026, 17:37
Neu Königsaue/MZ. - In einem Jahresinterview spricht Neu Königsaues Ortsbürgermeister Ralf Klar über Wünsche für den Ascherslebener Ortsteil, um den Ort voranzubringen, bevorstehende Projekte und Rückschläge im Jahr 2025. Auch, welche wichtige Rolle die Vereine im Ort spielen, erklärt er.