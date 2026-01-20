Wittenberg/MZ. - Von insgesamt 2.220 Fahrzeugen hat die Polizei am Montag auf der Bundesstraße 2 zwischen Wittenberg und Pratau die Geschwindigkeit kontrolliert. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h wurden 134 Verstöße festgestellt.

Polizei registriert am Montag 220 Raser

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 119 km/h. Eine weitere Geschwindigkeitskontrolle erfolgte an der Bundesstraße 107 am Ortsausgang von Oranienbaum in Fahrtrichtung Dessau. Die Polizei registrierte im 50er Bereich zwischen 16 und 17 Uhr fünf Geschwindigkeitsüberschreitungen. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 75 km/h gemessen. Auch auf der Autobahn 9 an der Anschlussstelle Dessau-Ost haben die Beamten am Montag ihre Messgerät im 120er Bereich aufgebaut. Von insgesamt 4.893 Fahrzeugen waren 81 Verstöße zu schnell unterwegs. Die höchste gemessene Geschwindigkeit ist hier mit 193 km/h registriert.